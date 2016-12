Giovinco dà il benvenuto a Drogba

foto SportMediaset Correlati La Juventus insiste per Drogba 18:12 - Altro che concorrenza in attacco, Giovinco apre all'arrivo Drogba alla Juve: "Sarebbe solo un bene per noi. Più siamo là davanti, meglio è". In un'intervista esclusiva a Sportmediaset, il bianconero torna sulla polemica Marchisio-Napoli: "Anche nel calcio esistono simpatia e antipatie. Ma finiscono sul campo. Questo era il senso della frase di Marchisio". Negli occhi ancora il gol al Milan: "Bello anche perché è stato il primo su punizione a Torino". - Altro che concorrenza in attacco,: "Sarebbe solo unPiù siamo là davanti, meglio è". In un'intervista esclusiva a, il bianconero torna sulla polemica"Anche nel calcio esistono simpatia eQuesto era il senso della frase di Marchisio". Negli occhi ancora il gol al Milan: "Bello anche perché è stato il

ROSICONI SU FACEBOOK? NON ERA PER I TIFOSI DELLA JUVE... Nell'intervista rilasciata a Gianni Balzarini, l'attaccante parla anche della prossima sfida di campionato contro la sua ex squadra: "Il Parma mi ha dato molto, ma adesso penso solo alla Juve". Concorda sulla difficoltà realizzativa della squadra: "E' vero, otteniamo meno di quello che produciamo". Nessuna preoccupazione sull'intensificazione degli impegni: "Giocheremo 8 partite in un mese? Per noi ha solo un significativo positivo: siamo ancora in corsa su tutti i fronti". E il messaggio ai rosiconi che hai pubblicato su facebook? "Non era riferito ai tifosi della Juve, ma a quelli che simpatizzano per altre squadre che seguono la mia pagina e a volte mi scrivono insulti. E' stato un modo simpatico per replicare"