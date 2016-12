Chelsea, proposta indecente a Pep Guardiola

foto SportMediaset 11:32 - Ogni cosa ha un prezzo. Lo sa bene Roman Abramovich. E lo sa anche Pep Guardiola, finito nel mirino del magnate russo, pronto a fare follie per far sedere l'ex tecnico del Barcellona sulla panchina del suo Chelsea. L'offerta è di quelle scandalose, la più alta di sempre: 21 milioni di euro a stagione per tre anni. Prendere o lasciare. Si accettano scommesse. - Ogni cosa ha un prezzo. Lo sa bene. E lo sa anche, finito nel mirino del magnate russo, pronto a fare follie per far sedere l'ex tecnico delsulla panchina del suo. L'offerta è di quelle scandalose, la più alta di sempre:. Prendere o lasciare. Si accettano scommesse.

Se Pep accetterà la mega offerta del Chelsea (54 milioni di sterline in tre anni), guadagnerà il doppio di Sir Alex Ferguson e diventerà il tecnico più pagato del mondo. Attorno al tavolo per avere Guardiola del resto ci sono anche Bayern Monaco, Manchester United e Manchester City, e Abramovich ha deciso di alzare la posta per smascherare i bluff.



Dai Caraibi il presidente dei Blues ha fatto sapere di non aver gradito la sconfitta col Swansea a Stamford Bridge e ha deciso di dare l'affondo finale per arrivare all'ex tecnico del Barcellona. "Roman vuole Pep, c'è una grande offerta", ha spiegato una fonte vicina ad Abramovich. In passato il magnate russo ha già tentato di ingaggiare Guardiola tre volte senza successo. Questa volta però la situazione sembra diversa. Difficile dire no a oltre 60 milioni di euro in tre anni...