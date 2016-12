Inter, Wesley Sneijder vuole una buonuscita

Per lasciare l'Inter Wesley Sneijder pare abbia chiesto una buonuscita. Per ora, comunque, è solo uno spiffero. A dispetto delle dichiarazioni del Galatasaray ("Si chiuderà entro 24 ore"), la decisione sul possibile addio dell'olandese all'Inter, infatti, è congelata almeno fino a lunedì. Nelle prossime ore è, invece, previsto l'arrivo in Italia del procuratore di Wes, Soren Lerby. Sneijder aspetta sempre una chiamata dalla Premier.

E' chiaro che il giocatore non è per nulla convinto della destinazione. Preferisce rimanere a Milano o giocare in qualche altra squadra, ma di rango. Il Galatasaray non è certo il massimo dal punto di vista calcistico. Il desiderio principale dell'olandese è rimanere a Milano (città nella quale anche la moglie Yolanthe ha deciso di vivere), per questo non si sono ancora spenti gli echi di un possibile passaggio al Milan (anche qui però la situazione è davvero complicata e il problema rimarrebbe comunque l'ingaggio altissimo). Tutto lascia presagire, quindi, che il tira e molla durerà molto. E, a meno di colpi di scena improvvisi, ci sarà da battagliare per altre lunghe settimane.