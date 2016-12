Milan, rifiutati 15 milioni per il Boa

foto SportMediaset Correlati Il Milan sfida l'Inter per Lodi 11:49 - Prima lo "spavento" per veder andar via l'ennesimo giocatore, poi il sospiro di sollievo per le parole di Galliani: "Boateng non si muove". Ma per il rossonero il Galatasaray aveva messo sul piatto una cifra davvero considerevole: ben 15 milioni di euro. Al momento è un no, ma nel calciomercato nulla si può dare per scontato. Intanto emerge un altro particolare. Il ghanese avrebbe già chiesto l'aumento dell'ingaggio (ora guadagna 2,5 mln). - Prima lo "spavento" per veder andar via l'ennesimo giocatore, poi il sospiro di sollievo per le parole di". Ma per il rossonero ilaveva messo sul piatto una cifra davvero considerevole:. Al momento è un no, ma nel calciomercato nulla si può dare per scontato. Intanto emerge un altro particolare. Il ghanese avrebbe già chiesto l'aumento dell'ingaggio (ora guadagna 2,5 mln).

Il centrocampista del Milan aveva già bussato alla porta di Galliani proprio per adeguare il suo stipendio, ma lo stesso a.d. aveva chiuso qualsiasi possibilità di adeguare una cifra che appare già alta per i tempi che corrono.

Tornando alla trattativa con i turchi, che sono guidati in panchina dal carismatico Terim, il ghanese ha detto a chiare lettere che non gradisce la destinazione, ma è probabile che al club venga fatta una proposta leggermente più alta; allora sì si vedrà quale sarà il futuro prossimo del "Boa".