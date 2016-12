Mercato, l'Inter ha una prelazione su Balotelli

foto SportMediaset Correlati E intanto Cavani chiama Mario a Napoli

"Sun": offerta del Milan per Balo 13:16 - In pieno calciomercato l'Inter ripensa a Balotelli. L'attaccante del City, che il Milan segue da tempo, potrebbe tornare nella società che lo ha lanciato. La conferma arriva dal ds nerazzurro Piero Ausilio: "Su Balotelli esiste un diritto di prelazione: nel momento in cui il City decidesse di cederlo, noi decideremmo se esercitarlo o meno". L'Inter può riportare a casa Supermario pareggiando l'offerta di qualunque altro club interessato. - In pieno calciomercato l'ripensa a. L'attaccante del City, che ilsegue da tempo, potrebbe tornare nella società che lo ha lanciato. La conferma arriva dal ds nerazzurro: "Su Balotelli esiste un diritto di prelazione: nel momento in cui il City decidesse di cederlo, noi decideremmo se esercitarlo o meno". L'può riportare a casa Supermariol'offerta di qualunque altro club interessato.

"Tecnicamente - prosegue Ausilio nella sua intervista a 'panorama.it' - Mario può andar bene al fianco di qualsiasi attaccante". Insomma, chi vorrà assicurarsi le prestazione di Balotelli dovrà fare i conti con l'Inter. Anche i cugini rossoneri, che nelle ultime ore - a causa delle dichiarazioni di Berlusconi ("Balotelli sarebbe una mela marcia e guasterebbe lo spogliatoio"), sembrano più lontani dal giocatori. Lo ha fatto intendere a chiare lettere l'agente del giocatore, Mino Raiola: "Balotelli non è una mela marcia ma una ciliegina. Berlusconi ha sbagliato, ha fatto una gaffe. E' difficile che Mario adesso possa venire in Italia. Possibilità? Lo 0,0001%. E con il Napoli non c'è assolutamente nulla".