Calaciomercato: il Milan sfida l'Inter per Lodi

foto SportMediaset 20:04 - Il Milan vuole fare uno sgambetto all'Inter nella corsa a Francesco Lodi. L'amministratore delegato Adriano Galliani ha incontrato l'agente Alessandro Moggi per chiudere per Zaccardo del Parma e ha approfittato dell'incontro per chiedere informazioni sul centrocampista del Catania, di cui il figlio di Luciano cura gli interessi. Anche se non più giovanissimo, a giugno i rossoneri sarebbero pronti a investire sul classe 1984. - Ilvuole fare uno sgambetto all'nella corsa a. L'amministratore delegatoha incontrato l'agenteper chiudere perdel Parma e ha approfittato dell'incontro per chiedere informazioni sul centrocampista del Catania, di cui il figlio di Luciano cura gli interessi. Anche se non più giovanissimo, a giugno i rossoneri sarebbero pronti a investire sul classe 1984.

E' vero proprio derby di mercato. L'Inter sembrava a un passo da Lodi (offerta ufficiale già presentata al Catania), ma ora con l'interesse dei rossoneri l'affare potrebbe saltare, o perlomeno ricevere un rallentamento. I nerazzurri restano in vantaggio perché da più tempo sulle tracce del giocatore, ma il Catania non vuole privarsene in questa sesisone di mercato. Qui entra in gioco il Milan che sì vuole il calciatore, ma a giugno. E allora l'ad Galliani ha colto l'occasione per una chiaccherata con il suo procuratore. L'inizio di una trattativa che presto potrà entrare nel vivo.