Mercato: la Juventus insiste per Drogba

E alla fine si torna sempre lì, al famoso top player. La Juve va avanti in coppa Italia, comanda sempre in campionato ma pensa già alla ripresa della Champions League, tra un mesetto. Champions negli auspici bianconeri da onorare al meglio con la speranza di arrivare lontano, per questo motivo il nome Didier Drogba, ingombrante e impegnativo, è sempre presente nei pensieri di Agnelli, Marotta e Paratici.

L'ivoriano, che non vede l'ora di scappare dal dorato esilio cinese ma che non vorrà rinunciare all'amata coppa d'Africa con la Costa D'Avorio, presenta qualche controindicazione, innanzitutto proprio l'impegno con la sua nazionale che, in caso di cammino prolungato nel torneo continentale africano, potrebbe fargli saltare l'andata dell'ottavo di Champions League tra Juventus e Celtic. Quindi naturalmente l'aspetto economico della vicenda. Fatta salva la conditio sine qua non dello svincolo di Drogba dallo Shangai Shenua (da formalizzare secondo i rumors entro il 16 gennaio), la Juve non vorrebbe offrire all'ivoriano più di 2 milioni e mezzo-tre fino al termine di questa stagione, più un'opzione sull'anno prossimo a cinque milioni. Operazione da 7 milioni e mezzo-otto complessivi dunque, esattamente la metà di quel che chiede Drogba, 5 milioni fino a giugno 2013, e poi la certezza, non la semplice opzione, di guadagnarne altri 10 tondi tondi nel 2013/2014.



Cifre iperboliche, lontane dalla realtà dell'attuale calciomercato made in Italy. La speranza è far leva sulle motivazioni di Drogba di poter vincere la seconda Champions consecutiva, l'imperativo è comunque vada con l'ex Chelsea regalare a Conte un attaccante, vista anche la fragilità fisica di Vucinic. Ecco allora l'altro nome forte, Fernando Llorente, se dovesse fallire la missione quasi impossibile Drogba a quel punto da prendere subito invece che aspettare giugno, indennizzando l'Athletic Bilbao con tre milioni di euro. Oppure reperire un'alternativa sul mercato italiano: difficili Immobile e Boakye, più possibile Gabbiadini, mentre da Roma rilanciano l'idea di uno scambio Caceres-Borriello, attualmente in prestito dai giallorossi al Genoa.

