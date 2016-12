Mercato Inter: Sneijder verso il no al Galatasaray

- Nuova puntata nella vicenda. L'olandese, infatti, sarebbe orientato verso una prima risposta negativa all'offerta. La squadra di Istanbul ha messo sul piatto 10 milioni di euro per l'e 6 per Wesley, ma quest'ultimo sta prendendo tempo. In Turchia, però, sono tranquilli. ''Sneijder ci darà una risposta entro 24 ore, ma nel 99% dei casi questi trasferimenti vanno in porto'', ha detto giovedì il ds del Galatasaray,

Lo sperano anche all'Inter, che continuano ad avere un capitale immobilizzato. Moratti, infatti, ha già detto di sì alla proposta del Galatasaray e, sotto sotto, non vede l'ora che anche Sneijder accetti la proposta. Perché in caso di "no", il rischio è che il giocatore resti a fare da spettatore da qui al termine della stagione, con grave perdita per il club. Wesley, invece, non ha fretta di prendere una decisione e pare intenzionato ad aspettare una chiamata più convincente, almeno dal suo punto di vista.

Perché l'offerta economica dei turchi è sicuramente di alto livello (guadagnerebbe quanto adesso a Milano), ma evidentemente non è convinto dal progetto e dalle ambizioni della società. Nonostante le certezze che continuano ad arrivare dal Bosforo.