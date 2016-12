Napoli, è fatta per Armero

foto SportMediaset 19:39 - Via libera per Armero dall'Udinese al Napoli. Dopo giorni di trattative e la 'minaccia' russa, rappresentata dall'Anzhi, in casa azzurra è ufficiale l'arrivo dell'esterno colombiano, che giovedì effettuerà le visite e poi firmerà il contratto. Armero arriva alla corte di Mazzarri con la formula del prestito con diritto di riscatto della metà per una cifra complessiva di 4 milioni. A questo punto sbloccata anche la partenza di Dossena per Palermo. - Via libera perdall'alDopo giorni di trattative e la 'minaccia' russa, rappresentata dall'Anzhi, in casa azzurra è ufficiale l'arrivo dell'esterno colombiano, che giovedì effettuerà le visite e poi firmerà il contratto. Armero arriva alla corte dicon la formula del prestito con diritto di riscatto della metà per una cifra complessiva di 4 milioni. A questo punto sbloccata anche la partenza diper Palermo.

"Il Napoli comunica di aver raggiunto con l'Udinese l'accordo per il trasferimento di Pablo Armero in maglia azzurra. L'esterno sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto della metà - si legge sul sito ufficiale del club di De Laurentiis - Domani Armero sosterrà le visite mediche al termine delle quali l'accordo verrà definitivamente formalizzato".



Secondo indiscrezioni, Armero avrebbe scelto anche il numero di maglia in azzurro: conserverebbe quello che lo ha reso celebre a Udine, il 27, che a Napoli nessuno più indossa dai tempi dell’addio di Quagliarella. "Armero sarà il migliore acquisto del Napoli del 2013", ha commentato il presidente dell'Udinese Franco Soldati a Radio Crc.