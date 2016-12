Milan: tutto fatto per il giovane Saponara

"Saponara? Vediamo, mi piace molto. Stiamo cercando di fare una politica di giovani e lui rientra in questa politica" ha detto Adriano Galliani all'uscita dalla sede di via Turati, dove si è raggiunto l'accordo di massima per il passaggio del ragazzo in rossonero. L'ad milanista non si è sbilanciato, ma l'affare - che verrà formalizzato la prossima settimana - è praticamente chiuso. Oltre all'Inter, anche la Juve e parecchi club inglesi si erano interessati al giovane calciatore di Forlì.

Saponara ha giocato una splendida prima parte di stagione con la maglia dell'Empoli, andando in rete 8 volte. Con l'Italia U-21 il bottino è di 2 gol in 11 presenze. E' un attaccante esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra. E' abile, rapido e vede molto bene la porta. Nel tridente offensivo del Milan sarebbe il perfetto alter ego di El Shaarawy. All'occorrenza può essere utilizzato come esterno di centrocampo.

Il Milan in queste ore sta valutando pure l'ipotesi Gaston Ramirez. L'ex giocatore del Bologna, che al Southampton ha reso meno del previsto anche a causa di un infortunio, vorrebbe tornare in Italia. L'unico nodo è il passaporto extracomunitario che costringerebbe Galliani a spostare l'operazione a giugno. Costa 10 milioni di euro, ma, con un Saponara in più, il Milan ha tutto il tempo per rifletterci.