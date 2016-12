Accordo Galatasaray-Inter per Wes

"Ready for the training... Happy to see my friends Fabio Cannavaro e Marco Materazzi again after a long time!", il tweet di Sneijder. A vedere l'allenamento dei nerazzurri ci sono gli aspiranti allenatori che partecipano al master di Coverciano insieme a Stramaccioni, e i due campioni del mondo fanno parte del gruppo. Tornando al mercato il centrocampista offensivo ha preso tempo per valutare la proposta de turchi, allenati da Terim. Una decisione verrà presa nelle prossime ore insieme alla moglie Yolanthe Cabau che ama Milano, ma anche la capitale turca non gli dispiace (come ha detto su Twitter).

Anche Ricky Alvarez è pronto a lasciare l'Inter. Passarella, presidente del River Plate, è arrivato in Italia e nelle prossime ore incontrerà Moratti e l'entourage del giocatore, pronto a tornare in patria.