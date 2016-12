Milan, l'ultima idea si chiama Gaston Ramirez

- Non è Under 21, ma ha solo 22 anni:è finito nel mirino del. L'uruguaiano sta fallendo la sua esperienza ale vorrebbe tornare in Italia, dove ha militato in un paio di stagioni con il. Il centrocampista offensivo non ha ancora il passaporto comunitario, ma è in attesa. Se non dovesse arrivare entro la fine del mercato invernale, i rossoneri potrebbero ingaggiarlo a giugno. Si punta anche ae a

Il mercato rossonero prosegue sotto il diktat di Berlusconi: puntare sui giovani. E i tre sopra citati lo sono. Ramirez è un classe '90, Santon e Destro sono di un anno più piccoli. Andando con ordine l'uruguaiano è l'ultima idea di Galliani e del suo entourage. Questa estate, Gaston è passato in Premier per 14 milioni di euro quando Juve e Inter erano a un passo da ingaggiarlo. Esperienza all'estero che non sta dando i frutti sperati: solo 3 gol in 13 presenze e un brutto infortunio. La volontà del giocatore è quella di ritornare in Italia ed ecco il Milan. Un'operazione che, però, oltre al costo del cartellino (10 milioni di euro), ha un ostacolo: lo stato extracomunitario. Ramirez è in attesa del passaporto comunitario ed è solo questione di tempo. In via Turati devono avere pazienza e se non sarà per questa sessione il colpo verrà solo rimandato di 6 mesi.

Più facile arrivare subito a Davide Santon. Il terzino destro del Newcastle potrebbe sostituire Ignazio Abate, in procinto di andare allo Zenit San Pietroburgo per 10 milioni di euro. Soldi che in parte verranno girati ai Magpies, circa 7-8 milioni, per l'ex Inter e pupillo di Mourinho. Via un classe 1986 per un 21enne, in piena sintonia con la nuova linea societaria. Piace molto anche Destro e il presidente Berlusconi non ne ha fatto mistero. Un colpo affascinante, ma quasi impossibile perché c'è da convincere la Roma a privarsene. I primi 6 mesi giallorossi dell'attaccante non sono stati esaltanti, ma a Trigoria non hanno nessuna intenzione di bocciarlo così prematuramente.