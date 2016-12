Mercato, l'Inter ci prova per Dzeko

- Potrebbe essereil colpo a sorpresa dell'. Non per gennaio, ma per giugno. I nerazzurri, infatti, sono alla disperata ricerca di un attaccante che possa degnamente sostituire Milito e l'avrebbero individuato nel bosniaco del Manchester City. Un'operazione costosa, che potrebbe andare in porto soltanto se la squadra di Stramaccioni si qualificherà per la Champions League e riuscirà a incassare dalla cessione di Sneijder.

Intanto Branca avrebbe preso contatto con l'entourage del giocatore, che avrebbe dato la sua disponibilità a trattare. Non sarà una cosa facile visto che i Citizens per l'ex obiettivo della Juve chiedono 30 milioni di euro, mentre il suo stipendio si aggira intorno ai 6/7 milioni a stagione. Una bella spesa per l'Inter attuale.

Che, come detto, dovrebbe prima incassare un po' di liquidità. Garantendosi l'accesso alla prossima massima competizione europea (necessaria per gli introiti, ma anche per garantire l'adeguata vetrina al giocatore) e liberandosi del fardello olandese.

Non facile, anche se solo il fatto che l'Inter si sia mossa seriamente verso Dzeko e già una buona notizia per i tifosi della Beneamata, stufi di doversi accontentare dei vari Livaja e Rocchi.