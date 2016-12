Juve, c'è il ritorno di Immobile

foto SportMediaset 09:22 - E' un mercato certamente frizzate quello che si è appena aperto. Molte squadre cercano di aggiustare il tiro. Tra di esse c'è anche la Juventus che vuole mettere a posto alcuni tasselli per poter competere sia nelle coppe sia in campionato. Per questo i bianconeri, sabato, sono tornati alla carica per Ciro Immobile. Il giocatore è, infatti, in comproprietà tra Juve, appunto, e Genoa. Ma Preziosi non fa sconti e vuole 6 milioni. - E' un mercato certamente frizzate quello che si è appena aperto. Molte squadre cercano di aggiustare il tiro. Tra di esse c'è anche lache vuole mettere a posto alcuni tasselli per poter competere sia nelle coppe sia in campionato. Per questo i bianconeri, sabato, sono tornati alla carica per. Il giocatore è, infatti, in comproprietà tra, appunto, e Genoa. Manon fa sconti e vuole 6 milioni.

I bianconeri hanno infatti sentito l'agente del genoano che però ha anche un'offerta dal Palermo che, in questo senso, sta davvero cercando di fare una rivoluzione a livello di arrivi e partenze.

Resta in piedi, anche se ormai la trattativa è lontanissima dal concretizzarsi, anche la pista che porta a Didier Drogba. Per ora è un no secco visti i costi elevatissimi dell'operazione, ma il mese del calciomercato è ancora lungo e non è detto che ci possano anche essere della piacevoli sorprese.