Mercato Inter, Livaja per Schelotto

foto SportMediaset 22:14 - Vertice di mercato in casa Inter. Il presidente Massimo Moratti ha fatto il punto della situazione con i suoi collaboratori. La novità di giornata è l'inserimento di Marko Livaja nella trattativa per arrivare a Galgo Schelotto. Ballano 2 milioni tra domanda (l'Atalanta ne vuole 8) e offerta (5 quelli offerti dell'Inter). Il patron nerazzurro è "sceso in campo" anche per sbloccare le trattative per Lodi del Catania e Sorrentino del Chievo Verona.

Moratti vuole chiudere queste due operazioni, anche perché sul portiere c'è il Palermo che offre più soldi. Moratti parlerà anche con Pulvirenti per convincere Lodi a trasferirsi ad Appiano Gentile. Nel vertice di mercato alla Saras si è parlato anche di Wesley Sneijder, ma per ora il coltello dalla parte del manico c'è l'ha il giocatore che non vuole spalmare il ricco contratto.