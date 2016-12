Mercato Juventus: piace Moussa Sissoko a costo zero

foto SportMediaset Correlati Samp, scherzetto alla Juve

16:12

- La sconfitta in campionato contro la Sampdoria non cambia i piani di mercato dellache resta vigile sulle occasioni in giro per l'Europa. Dalla Francia rimbalzano voci di un interessamento della società bianconera sul centrocampista del Tolosa e della nazionale francese,. Il 23enne è in scadenza di contratto e secondo Le Parisien anche la Juve avrebbe approcciato il giocatore che piace a