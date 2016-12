Galliani:"Binho resta, niente Balo"

foto SportMediaset Correlati Berlusconi: "Cavani? Tengo El Shaarawy" 23:27 - Robinho resta al Milan e Balotelli non è in arrivo. Al termine del vertice di mercato (durato circa tre ore) tra Galliani e Allegri, l'a.d. rossonero fa il punto della situazione: "Robinho è stato tolto dal mercato - ha detto Galliani lasciando la sede del club -. Lui è felicissimo di restare e noi siamo felici che rimanga, nel reparto offensivo siamo a posto. Balotelli? Abbiamo cinque attaccanti, stiamo assolutissimamente così in attacco". resta alnon è in arrivo. Al termine del vertice di mercato (durato circa tre ore) tra, l'a.d. rossonero fa il punto della situazione: "Robinho è stato tolto dal mercato - ha detto Galliani lasciando la sede del club -. Lui è felicissimo di restare e noi siamo felici che rimanga, nel reparto offensivo siamo a posto. Balotelli? Abbiamo cinque attaccanti, stiamo assolutissimamente così in attacco".

In attacco, appunto. Perché per difesa e centrocampo ci sarà invece qualche intervento. Il sogno è sempre Strootman, ma le pretese degli olandesi del Psv sono ancora alte. In alternativa c'è Nainggolan del Cagliari, mentre per la difesa le idee sono Astori e Carvalho.



Lunedì, nella sede del club rossonero, sono passati diversi procuratori oltre a una delegazione del Galatasaray, interessato a Traorè, Mesbah e Antonini. Ufficialmente, però, con i turchi non si è parlato di mercato: "E' stata solo una visita di cortesia da parte del nuovo presidente del Galatasaray, non si è parlato di giocatori", ha assicurato Galliani.