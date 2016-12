L'Inter ci prova per Lodi, il Catania resiste

- La brutta espulsione rimediata dopo una manciata di minuti contro il Toro, potrebbe indurre i più maliziosi a pensare che nella testa difrulli qualcosa. In effetti il suo nome è sul taccuino dei dirigenti dell', che offrono al2 milioni di euro per arrivare al regista. I nerazzurri, nell'ottica di un rafforzamento della mediana, puntano anche: l'offerta all'è di 5 milioni, a 6,5 si può chiudere.

Insomma, l'Inter è molto attiva sul mercato. E il centrocampo appare fin qui il reparto che necessita di qualche aggiustatina. Lodi è il profilo ideale di vice-Cambiasso. L'operazione non è facilissima perché Pulvirenti, presidente del Catania, non ha alcuna intenzione di smantellare la squadra: "Qui fino a giugno non si muove nessuno" ha ribadito il patron. Anche se l'evoluzione della sfida col Toro, in cui Lodi è stato cacciato per uno stupido fallo di reazione dopo 13', potrebbe far pensare a qualcosa di diverso. Ad esempio che il giocatore, in queste ore, stia pensando all'ipotesi di cambiare aria sebbene sia molto legato alla città etnea (cui ha chiesto scusa, via Twitter, per il rosso).

L'Inter ha già avviato i sondaggi e, oltre alla cifra cash di 2 milioni, pensa di inserire nella trattativa una doppia comproprietà: si fanno i nomi dei giovani Crisetig, Bessa, Romanò, Duncan e Livaja. Quest'ultimo, già grande protagonista in Europa League, è stato però promesso all'Atalanta nell'ambito dell'affare Schelotto. Cioè l'altra operazione di mercato che sta impegnando Branca e Moratti: gli orobici per l'esterno chiedono 8 milioni, l'Inter ne offre 5. E' possibile chiudere a metà strada, magari inserendo proprio la metà di Livaja come contropartita.

In attacco, infatti, lo spazio sarà sempre meno per l'arrivo di Rocchi e per quello (molto probabile) di Longo. L'enfant prodige di scuola interista non si trova molto bene all'Espanyol, così nei prossimi giorni potrà tornare a casa. Soprattutto se il club catalano decidesse di rilevare al suo posto Ricky Alvarez, ormai totalmente spaesato alla corte di Stramaccioni.