Fumata nera fra Milan e Santos. Robinho resta

- Si è chiuso con una fumata nerissima il summit notturno frae la dirigenza del: le richieste dell'ad rossonero e del giocatore sono troppo alte per le casse del club paulista, così. La forbice fra domanda e offerta è sostanziosa (circa 3 milioni di euro) e così la società ha deciso, almeno per ora, di togliere il brasiliano dal mercato. No anche alla proposta dell'Atletico Mineiro.

Il Milan non si è mosso dalla richiesta iniziale di 10 milioni, il Santos non è andato oltre i 7. Già nel pomeriggio di venerdì erano emersi i primi malumori del club verdeoro: "Il problema è che Robinho ha un ingaggio troppo alto, e poi il Milan chiede troppo - spiegava il tecnico Ramalho in conferenza stampa -. Il ragazzo ha voglia di tornare e questo facilita la cose, però dovrà cedere sui suoi guadagni. Se vuole essere sicuro del posto in nazionale, deve scommettere su se stesso". Anche il vicepresidente Rodrigues parlava di "operazione costosa e difficile". Binho, stando alle indiscrezioni, chiedeva uno stipendio mensile di 400mila euro, il Santos non poteva offrire più di 300.

In serata era giunta pure una voce riguardante l'Atletico Mineiro (club in cui milita Ronaldinho), che, stando all'edizione online del quotidiano 'Lance', aveva deciso di investire "8-9 milioni per l'attaccante del Milan". L'operazione sarebbe stata finanziata dalla banca BMG, nell'ambito di un accordo che prevede il rinnovo della sponsorizzazione. I soldi per Binho sarebbero arrivati pure dalla cessione del trequartista Bernardo in Russia. Galliani, però ha risposto picche (il presidente del Galo, Alexandro Kalil, si è accodato, smentendo l'offerta). Il suo obiettivo infatti era accontentare Robinho, che per tornare in Brasile chiedeva solamente il Santos. Finora senza esito.