Edu Vargas al San Paolo: ci siamo

foto SportMediaset 13:32 - Il trasferimento di Edu Vargas dal Napoli al San Paolo è questione di ore. La trattativa per il prestito dell'attaccante cileno è arrivata ai dettagli e, come confermato dal ds Bigon a Lancenet, dovrebbe chiudersi entro la fine della settimana. Il passo decisivo è stato fatto dal club sudamericano che ha accettato la richiesta del Napoli di pagamento totale dello stipendio di Vargas durante il prestito fino al giugno del 2014. - Il trasferimento didalalè questione di ore. La trattativa per il prestito dell'attaccante cileno è arrivata ai dettagli e, come confermato dal ds Bigon a Lancenet, dovrebbe chiudersi entro la fine della settimana. Il passo decisivo è stato fatto dal club sudamericano che ha accettato la richiesta deldi pagamento totale dello stipendio didurante il prestito fino al

La svolta nella trattativa è arrivata dal club sudamericano che ha accettato di pagare il 100% dello stipendio di Edu Vargas. La conferma dell'avanzamento della questione è arrivata direttamente da Riccardo Bigon che entro la prossima settimana conta di chiudere il passaggio del giocatore, in prestito fino al giugno del 2014. Il Napoli così facendo spera di rivitalizzare il giocatore per poi riprovare a portarlo in Serie A dopo i Mondiali brasiliani.