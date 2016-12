Llorente, l'Athletic Bilbao fissa il prezzo

- L'attrazione tra laè cosa risaputa da tempo ma ora ha caratteri ufficiali. L'ha reso noto che i bianconeri hanno annunciato l'inizio delle trattative col giocatore per portarlo a Vinovo a scadenza di contratto. Un'ostinazione che costerà al club basco almeno 6 milioni di euro: 4 dell'ultima offerta rifiutata per gennaio più 2 d'ingaggio. Per il presidentedel resto il prezzo è fissato: 36 milioni.

Una scelta particolare in un mondo calcistico in cui a regnare è il dio denaro e i bilanci. L'di Bilbao del resto da sempre fa storia a sé per diversi motivi. In questo caso però anche il più patriottico dei tifosi storcerà il naso per un'operazione che, economicamente parlando, pare un suicidio. Dopo l'ultima offerta dellanei primi giorni di gennaio per portare subito il giocatore in Italia (4-5 milioni di euro), la risposta del presidenteè stata decisa: il prezzo del cartellino del giocatore è 36 milioni di euro, vale a dire la clausola rescissoria del contratto. Altrimenti andrà via a scadenza.

E così finirà la storia tra Llorente e l'Ahtletic, salvo clamorosi inserimenti milionari che al momento sembrano impensabili. La perdita sarà contenuta ai 6 milioni tra cartellino e ingaggio, ma andando indietro di pochi mesi può diventare più pesante ripensando ai 20 milioni rifiutati la scorsa estate.