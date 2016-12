Inter, si riscalda la pista Sorrentino

- In attesa di cedere qualche pezzo pregiato con cui costruire un tesoretto (Sneijder e Alvarez), l'sta seguendo obiettivi mirati per puntellare la rosa. Serve un secondo portiere che sostituisca l'infortunato: per questo è stato individuato in, estremo difensore del, il profilo ideale e lunedì partirà una trattativa ufficiale. Per il centrocampo invece l'idea èdell'. I due club stanno parlando.

Il fattore S ad Appiano Gentile è più che caldo che mai. La porta girevole de La Pinetina vede Sneijder e Silvestre con la valigia in mano pronti a uscire,dall'altra parte del vetro pronti a varcare la soglia del centro sportivo. Il club nerazzurro dopo l'infortunio di Castellazzi in Coppa Italia contro il Verona (rischia due mesi di stop qualora si decidesse per l'operazione), cercano un vice Handanovic affidabile per non gettare nella mischia Belec e Di Gennaro. Il 33enne Sorrentino, che inaveva lasciato intuire di essere pronto a cambiare squadra a gennaio, risponde al profilo ideale. Lunedì Inter e Chievo si siederanno intorno a un tavolo per definire i dettagli e valutare la fattibilità dell'ipotesi. Non è da escludere l'inserimento di prestiti in favore dei clivensi a cui piace Mariga.

Per il centrocampo invece l'ultima idea è Ezequiel Schelotto, in rotta con l'Atalanta. L'esterno italo-argentino ha diversi estimatori ma il suo agente ha rivelato di essere in contatto con l'Inter da diverso tempo.