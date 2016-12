Colpo Fiorentina: arriva Giuseppe Rossi

- Dopo cinque stagionitorna a giocare in Italia: è ufficiale l'arrivo alladalL'attaccante, che rivedrà il campo verso marzo-aprile, giungerà sabato adagli Stati Uniti ed effettuerà le visite mediche a. Costo dell'operazione: nove milioni fissi più tre milioni di bonus. Per il giocatore contratto di quattro anni e mezzo a 2 milioni più bonuscompenso che non supera quello di

La Fiorentina comincia dunque la sessione di mercato di gennaio con il botto. Il club dei Della Valle si è infatti assicurato Giuseppe Rossi dopo la risposta positiva del Villarreal all'offerta viola, che sancisce il ritorno nel nostro campionato di Pepito. Il giocatore è atteso in Italia sabato e domenica potrebbe anche essere il tribuna al Franchi per assistere alla partita tra quella che sarà la sua nuova squadra e il Pescara. Montella dovrà in ogni caso aspettare la metà di marzo per avere a disposizione Rossi, reduce da un bruttissimo doppio infortunio. Ma la Fiorentina lo aspetta volentieri e a braccia aperte.

PEPITO RINGRAZIA IL VILLARREAL SU TWITTER

Nel grande giorno che sancisce il suo ritorno in Italia, Giuseppe Rossi spende parole al miele per il Villarreal, squadra in cui ha giocato negli ultimi cinque anni e mezzo: "Voglio dire grazie al Villarreal che per me è stata più di una squadra... è stata una famiglia - scrive Pepito su Twitter -. Il Sottomarino sarà sempre nel mio cuore. Ai tifosi dico grazie per il supporto nei momenti buoni e meno buoni, non potrò mai dimenticare tutto ciò che di carino mi avete dato. Vi voglio bene"