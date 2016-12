Real, nuova offerta per Cristiano Ronaldo

foto SportMediaset 17:47 - Florentino Perez non si è ancora arreso. Cristiano Ronaldo ha detto di non pensare al rinnovo del contratto in scadenza 2015 col Real Madrid e il Psg sembra la prossima destinazione del portoghese. Ma il presidente dei blancos vuole provare un'ultima carta: vendere Kakà e, tra soldi incassati e risparmiati, offrirgli un rinnovo da 15 milioni di euro all'anno. Così CR7 diventerebbe il giocatore più pagato della storia madridista. non si è ancora arreso.ha detto di non pensare al rinnovo del contratto in scadenza 2015 cole ilsembra la prossima destinazione del portoghese. Ma il presidente dei blancos vuole provare un'ultima carta:e, tra soldi incassati e risparmiati, offrirgli un rinnovo da. Così CR7 diventerebbe il giocatore più pagato della storia madridista.

E' il quotidiano spagnolo Marca a raccontare il progetto di Perez, disposto addirittura a lasciare i diritti d'immagine interamente al giocatore (ora sono divisi a metà con il club). Sa che Ronaldo ha intenzione di arrivare a scadenza col Real per poi trasferirsi in Inghilterra, all'amato Manchester United. Ipotesi che a Madrid non prendono in considerazione, costerebbe troppo in termini economici. Ecco perché è molto più realistico che il portoghese finisca al Paris Saint Germain, magari assieme a Mourinho.