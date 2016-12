Juve e Milan, si scatena l'asta per Osvaldo

foto SportMediaset Correlati Inter: uno fra Sahin e Lampard

Il primo colpo della Juve è Peluso 14:46 - E' sfida tra Juventus e Milan per Osvaldo. L'attaccante, ormai ai ferri corti con la Roma, è in partenza, ma per ora nessun contatto ufficiale. Galliani monitoria la situazione con attenzione ma pure i bianconeri non mollano. L'argentino resta una buona alternativa per entrambe all'arrivo, sempre complicato, di Didier Drogba. I rossoneri non restano fermi, e hanno chiesto lumi anche su Destro: secco no dai giallorossi. - E' sfida traper Osvaldo. L'attaccante, ormai ai ferri corti con la, è in partenza, ma per ora nessun contatto ufficiale. Galliani monitoria la situazione con attenzione ma pure i bianconeri non mollano. L'argentino resta una buona alternativa per entrambe all'arrivo, sempre complicato, di. I rossoneri non restano fermi, e hanno chiesto lumi anche su: secco no dai giallorossi.

Sul fronte Drogba c'è solo una novità: l'ivoriano ha chiesto a un agente di mettere a fuoco la situazione in Italia in previsione di un suo possibile trasferimento. La trattativa per entrambe le squadre resta comunque difficile. Ed è proprio per questo che Osvaldo, già cercato molto dalla Juventus questa estate, è davvero l'asso nella manica per un colpo last minute. In casa Juve, infatti, si sta facendo i conti con la precaria situazione di Vucinic (preoccupa il tallone d'Achille) e il lungo stop di Bendtner.

Sul fonte Milan, il sogno proibito è sempre Mario Balotelli, ma il prestito nella finestra di mercato di gennaio è quasi impossibile. I rossoneri, per quanto riguarda la Roma, avrebbero chiesto Stekelenburg. Pronta l'offerta per farlo trasferire subito a Milanello. Intanto Osvaldo, che non si è presentato per la tournée giallorossa negli Usa (cosa che ha fatto infuriare il club) è tornato a Roma sbarcando a Fiumicino 2 ore prima della squadra. A specifica domanda sul suo futuro lontano dalla Capitale si è trincerato dietro un secco: "No comment".