Mercato invernale: anche l'Inter va su Lampard

- Il mercato invernale dell'sarà principalmente di attesa, ma non è detto che Branca non riuscirà a mettere in atto un bel colpo. Magari quelche il Chelsea ha messo sul mercato e che vuole trovarsi una squadra ancora vincente. Dopo la Lazio , ecco proprio i nerazzurri, decisi ad ascoltare le richieste del centrocampista. A 34 anni Lampard non potrà avanzare grosse pretese e questa è una cosa che ingolosisce la Beneamata.

Certo, non si tratta di un elemento con il quale ringiovanire la rosa, ma di sicuro il giocatore ha ancora tanto da dare (come dimostra la recente doppietta in Premier League), perché ha voglia di riscatto e perché è assolutamente integro. Anche lui sa che gli 8 milioni di euro l'anno che gli garantisce il Chelsea non li troverà da nessuna parte ed è per questo che la trattativa con l'Inter potrebbe trovare sbocchi sorprendenti.

Ma Lampard non è l'unico elemento del campionato inglese che interessa a Stramaccioni. Da Oltremanica, infatti, arrivano le voci di un concreto interesse per Nuri Sahin. Il centrocampista turco è stato spedito da Real Madrid al Liverpool in prestito, ma ad Anfield Road non è che abbia convinto molto e i "Reds" vorrebbero disfarsene al più presto, magari proprio per fare spazio a Sneijder... Per questo Sahin potrebbe essere trasferito, sempre in prestito, in un'altra squadra, visto che Mou non saprebbe cosa farsene al momento, e l'Inter ha fatto capire di essere interessata.