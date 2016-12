Pato-Corinthians, l'affare ora è ufficiale

foto SportMediaset Correlati Mansour: "Balotelli resta al City" 16:20 - La notizia era nota ormai da tempo ma ora ha assunto i caratteri dell'ufficialità. Alexandre Pato lascia il Milan e si trasferisce al Corinthians dove indosserà la sua nuova numero 7. A darne l'annuncio sono state le due società attraverso il rispettivo sito internet. Il trasferimento è a carattere definitivo e Galliani ha chiuso la trattativa per 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni il giocatore sosterrà le visite mediche di rito. - La notizia era nota ormai da tempo ma ora ha assunto i caratteri dell'ufficialità.lascia ile si trasferisce aldove indosserà la sua nuova numero 7. A darne l'annuncio sono state le due società attraverso il rispettivo sito internet. Il trasferimento è a carattere definitivo e Galliani ha chiuso la trattativa per. Nei prossimi giorni il giocatore sosterrà le visite mediche di rito.

L'attaccante brasiliano firmerà un contratto di quattro anni al superamento degli esami clinici. Pato lascia il Milan dopo cinque anni altalenanti caratterizzati da tantissimi gol ma altrettanti infortuni. Dal gennaio del 2008 all'ultimo gol, quello contro l'Anderlecht in Champions League coinciso guarda caso con l'ultimo infortunio, il brasiliano ha segnato 63 reti in 150 partite ufficiali. Galliani, come aveva anticipato nei giorni scorsi, ha chiuso l'affare per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. I dettagli del contratto non sono stati resi noti. Non si parla dell'eventuale dimezzamento dell'ingaggio del Papero né di una clausola per il suo ritorno al Milan tra due-tre anni come auspicato da Silvio Berlusconi ma "In una futura vendita - si legge Corinthians.com.br - al club brasiliano andranno il 60% degli introiti, mentre a Pato il restante 40%".