Vargas, il San Paolo è sempre in attesa

- Il ds del Napoliè stato chiaro, sedovesse partire lo farà solo in prestito. Il futuro prossimo del cileno è comunque via dal club di De Laurentiis. Al momento c'è una squadra in vantaggio sulle altre: il(Brasile) che ha già presentato un'offerta per il giocatore e ora, come riporta Globoesporte, è in attesa di una riposta. Nella trattativa potrebbe essere inserito

Il club brasiliano, come ha spiegato il ds Adalberto Baptista, è convinto che Vargas possa essere il miglior sostituto per Lucas, approdato a Parigi dove indosserà la maglia del Psg. Gli estimatori del 23enne in Brasile sono tanti... in lista ci sono anche Gremio e Flamengo che, però, non hanno le stesse possibilità di arrivare al giocatore in tempi così brevi.

Nella trattativa per Vargas era stato inserito Casemiro, ma anche lui pare non proprio certo di volersi spostare in Italia. Anche qui la volontà del ds Baptista è chiara e quasi definitiva: tenere anche il centrocampista per far più forte e competitivo il San Paolo. Per Casemiro l'unico appiglio sono i pessimi rapporti che ormai ha col club verdeoro.