La Lazio tenta il colpaccio Lampard

15:03 - I tifosi sono già in fibrillazione e se la notizia fosse confermata avrebbe certamente del clamoroso. Secondo alcune indiscrezioni, la Lazio sarebbe pronta a fare un'offerta per Frank Lampard, uomo simbolo del Chelsea ormai in rotta con il club londinese e col nuovo tecnico Rafa Benitez. Lotito avrebbe proposto al centrocampista inglese classe '78 2,5 milioni per tre anni. La stessa cifra che guadagna attualmente Miroslav Klose.

E proprio con un'operazione alla Klose, il presidente biancoceleste vorrebbe portare a compimento quest'idea. Idea che, tuttavia, potrebbe rimanere tale. Sono, infatti tante le squadre che si sono messe in coda per accaparrarsi Lampard. Il centrocampista, dal canto suo, ha dichiarato: "Cerco sempre di dare il massimo fino a quando sarò qui, come ho sempre fatto. In futuro? Mi piacerebbe giocare con una squadra vincente. So che ci sono molte voci sul mio conto, ma a me piace parlare con i fatti e sul campo giocato esattamente come ho fatto oggi". Parole, queste, che valgono più di mille discorsi.