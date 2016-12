Mercato: gli obiettivi delle big

foto LaPresse Correlati Gli obiettivi delle altre di A 14:43 - Qualcuno è già al lavoro, altri riprenderanno presto facendo la conta dei rimasti dopo le prime trattative nascoste. La Juve ha già perso Lucio e lo sostituirà con Peluso. Il mercato di riparazione ormai è alle porte (partirà ufficialmente il 3 gennaio) e le big stanno già studiando come ridisegnare le proprie rose. Attenzione al Milan, tra ingressi e uscite le porte di Milanello saranno più che girevoli. - Qualcuno è già al lavoro, altri riprenderanno presto facendo la conta dei rimasti dopo le prime trattative nascoste. Laha già perso Lucio e lo sostituirà con Peluso. Il mercato di riparazione ormai è alle porte (partirà ufficialmente il 3 gennaio) e le big stanno già studiando come ridisegnare le proprie rose. Attenzione al, tra ingressi e uscite le porte di Milanello saranno più che girevoli.

JUVENTUS: PELUSO SUBITO, PISTA BOAKYE Otto punti di vantaggio sulla seconda in classifica sono un bottino più che rassicurante. In casa Juve però l'asticella è stata alzata rispetto alla scorsa stagione portando a una visione più europea delle cose. Servono un paio di ritocchini, niente di clamoroso, per cercare di mantenere il vantaggio rassicurante in campionato e l'exploit in Champions senza cali di tensione con un adeguato turnover. La prima scelta è Federico Peluso per il quale la stessa Atalanta ha dato priorità ai bianconeri trovando un accordo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il difensore orobico potrà sostituire Chiellini come terzo difensore fino al suo rientro, ma anche Asamoah fino a quando resterà in Coppa d'Africa. A centrocampo la situazione è buona e gli equilibri non verranno toccati mentre per l'attacco la società è sempre convinta che non serva un giocatore deluxe, ma giusto una pedina che prenda il posto di Bendtner. I nomi sono tutti cavalli di ritorno: Borriello, che piace al Palermo, o i giovani Gabbadini e Boakye che verrebbero richiamati dal prestito. Difficile arrivare a Drogba.

LAZIO: VICE KLOSE, SOGNO LAMPARD La Lazio di Petkovic sta andando ben oltre le aspettative di inizio stagione e per questo motivo a gennaio difficilmente ci sarà un alto numero di innesti. Il tecnico non ne ha chiesti ma l'intenzione della società è quella di mettergli a disposizione un vice Klose affidabile. Prima di muoversi in entrata però la Lazio dovrà capire chi lasciare partire tra Rocchi, Floccari e Kozak. Il primo piace all'Inter, il secondo è il più appetito ma anche il più valutato. Per meno di 4 milioni di euro Floccari non partirà. Il terzo ha richieste di prestito. Una volta sistemata l'uscita partirà l'assalto a Abdellaoue dell'Hannover, con Bobadilla e Immobile sulla sfondo con Pinilla. Possibile, ma solo in caso di occasione last minute, un rinforzoa centrocampo. Il sogno è Lampard. Lulic va verso il rinnovo.

INTER: SNEIJDER BLOCCA IL CENTROCAMPO L'Inter è al lavoro per rinforzare tutti i reparti del campo. Partiamo dalla difesa. In uscita c'è Silvestre che potrebbe anche tornare al Palermo. La pista Campagnaro si è raffreddata ma non è da escludere uno scambio proprio con Silvestre con il consenso dei rosanero (il giocatore è in prestito). In attacco l'obiettivo è sempre un vice Milito che sembra ormai essere stato individuato in Rocchi della Lazio. Nome che non convince la piazza ma la dirigenza. La situazione più delicata riguarda il centrocampo. Circolano tanti nomi tutti abbastanza costosi. La pista Paulinho è difficile per la concorrenza europea e per il costo (15 milioni) del cartellino. Fernando non vuole rinnovare col Porto e potrebbe tornare di moda così come Meireles. Molto dipenderà dal futuro di Wesley Sneijder, le operazioni onerose verranno fatte solo dopo il suo addio. Attenzione alla pista Schelotto.

FIORENTINA: PIACE VAN WOLFSWINKEL La bella Fiorentina di Montella deve puntellare solo un reparto: l'attacco. Luca Toni fino a questo momento si è rivelato affidabile ma la partenza di El Hamdaoui per la Coppa d'Africa lascia un buco davanti. L'obiettivo è prendere un giocatore di qualità senza spendere un'esagerazione. Bobadilla dello Young Boys è difficile così come Pierre Aubameyang del Saint Etienne. Il sogno, con uno sforzo economico importante, sarebbe Ricky van Wolfswinkel dello Sporting Lisbona. Se alla fine si decidesse di prendere solo una riserva di Toni, l'identikit sarebbe quello di Larrondo del Siena.

NAPOLI: EMERGENZA DIFESA Le squalifiche di Grava e Cannavaro e la partenza di Aronica hanno messo il Napoli alle strette. Le prime mosse a gennaio riguarderanno la difesa. Fernandez e Uvini non sono considerati all'altezza del ruolo e hanno le valigie in mano, ma prendere difensori affidabili in Serie A comporta dei costi. Le idee non mancano, Andreolli (Chievo) e Neto (Siena) sono le piste più calde. Poi c'è l'idea Silvestre, ma in quel caso potrebbe voler dire partenza di Campagnaro in una rivoluzione praticamente totale. Monitorato Burdisso. La società azzurra in ogni caso monitora la situazione economica del Cagliari. Astori e Nainggolan piacciono, mentre per l'attacco come vice Cavani potrebbe arrivare Pinilla. In alternativa Floccari, ma solo se Lotito abbasserà le pretese.

ROMA: PRIMA LE CESSIONI, POI... "Alla Roma servono pochi ritocchi, forse nessuno". Parole di Franco Baldini dall'America che lasciano spazio a pochi dubbi. La Roma farà poco sul mercato e tutto o quasi in base alle uscite. Per ogni eventuale partenza, ci sarà un arrivo. Su questo fronte le piste più calde riguardano Burdisso e Stekelenburg. Il difensore argentino vuole giocare ma vuole restare in Italia. Il Napoli per ora è solamente un'idea. Il portiere olandese invece ha perso il posto e le richieste non mancano: Arsenal e Fulham sono interessate per una cifra non superiore ai 5 milioni di euro. Lo stesso Fulham potrebbe soffiare Jung dell'Eintracht ai giallorossi. Per l'infortunio di Dodò si lavora a un esterno: piace Bruno Peres del Santos. Davanti non dovrebbe partire nessuno anche se qualcuno ha accostato Destro al Milan.

MILAN: DROGBA O BALOTELLI LAST SECOND Milanello a gennaio potrebbe diventare un sorta di filiale del calciomercato. Tutti gli operatori del settore hanno le orecchie raddrizzate per carpire quello che succederà nel mese più caldo d'inverno. Pur avendo necessità di rinforzo in ogni reparto, il Milan è fermo all'attacco che, con ogni probabilità, perderà due pedine importanti come Robinho e Pato. Intorno ai loro sostituti girano diverse ipotesi. La più praticata porta a Drogba con un contratto milionario fino al 2014. Scelta in controtendenza rispetto alle ultime dichiarazioni presidenziale (solo under 23). Il tesoretto ricavato dall'addio ai brasiliani però potrebbe anche essere speso per un colpo a sorpresa. In quel caso il nome è sempre lo stesso: Mario Balotelli. Difficile come strada, ma non impossibile, con l'ivoriano impegnato in Coppa d'Africa che verrebbe sventolato come depistaggio. Per il resto c'è da sfoltire la rosa con Mesbah, piace a Torino e Palermo, e Flamini, piace al Napoli. Difficile l'arrivo di Chiriches.

MAX CRISTINA