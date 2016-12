Juve, tutto fatto per Peluso

foto SportMediaset Correlati Llorente: "Lascio l'Athletic" 22:53 - E' praticamente fatta per l'arrivo alla Juventus di Federico Peluso. Il club bianconero e l'Atalanta hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento del difensore a Torino con la formula del prestito oneroso di un milione di euro, con riscatto a giugno fissato a quattro milioni. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare il 2 gennaio. A quel punto il giocatore comincerà la sua nuova avventura alla corte di Antonio Conte. - E' praticamente fatta per l'arrivo alladiIl club bianconero e l'hanno infatti trovato l'accordo per il trasferimento del difensore a Torino con la formula del prestito oneroso di un milione di euro, con riscatto a giugno fissato a quattro milioni. L'ufficialità dell'operazione dovrebbe arrivare il 2 gennaio. A quel punto il giocatore comincerà la sua nuova avventura alla corte di

Qualche giorno fa era stato lo stesso dg dell'Atalanta Pierpaolo Marino a dare il via di fatto al countdown per il passaggio di Peluso alla Juve. "Il giocatore piace a tante squadre che hanno chiesto informazioni sul suo cartellino, c'è stata una manifestazione d'interesse della Juventus che già la scorsa estate ha trattato il giocatore - aveva spiegato - Moralmente c'è l'impegno di sederci per primi con loro, avranno la nostra preferenza. Non abbiamo problemi a discutere serenamente la situazione di Peluso con i bianconeri". Detto fatto, tanto che nel pomeriggio di domenica lo stesso Marino ha raggiunto l'intesa con Beppe Marotta e Fabio Paratici, definendo i termini dell'operazione.