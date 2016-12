Llorente ha deciso: "Vado via dall'Athletic Bilbao"

foto SportMediaset

11:44

- Ormai è cosa fatta.dirà addio molto presto a: "Sì, lascio l'Athletic. Me ne vado, nel calcio può succedere" ha detto l'attaccante 27enne. Llorente si libererà a giugno a parametro zero e laè vigile sul giocatore. Difficile, tuttavia, che Fernando arrivi a Torino già a gennaio: "E' tutto nelle mani dei miei agenti" dice con una certa serenità il bomber che ora sogna in grande.