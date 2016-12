Il Fenerbahce offre Meireles: l'Inter ci pensa

Meireles in Superlig dovrà scontare quattro turni di squalifica per insulti a un arbitro. Inizialmente gli erano state inflitte undici giornate per uno sputo di cui la successiva sentenza non ha tenuto conto (probabilmente perché non c'è mai stato). Raul, ex Liverpool e Chelsea, è uno che non si risparmia. Nelle ultime 57 gare della sua Nazionale ha marcato visita appena due volte. In Turchia non sta vivendo la sua miglior stagione ma è un classe '83 e ha ancora molto da dimostrare. Il Fenerbahce, come detto, è intenzionato anche a cederlo in prestito e ha già inviato una proposta in corso Vittorio Emanuele.

L'Inter, indipendentemente da come si evolverà il caso Sneijder, ha bisogno di un centrocampista d'impatto. Stankovic è sempre infortunato, Cambiasso e Zanetti fanno i conti con l'età e Guarin è spesso preda di malanni. Mariga, inoltre, è vicino alla destinazione Torino e Obi piace al Sunderland. Stramaccioni sta valutando l'opzione Meireles e nei prossimi giorni darà una risposta alla società: l'impressione è che si possa fare.