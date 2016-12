"La Juve ha la priorità su Peluso"

foto SportMediaset 13:27 - Countdown per Peluso alla Juventus. L'annuncio arriva direttamente dal direttore generale dell'Atalanta, Pierpaolo Marino. "Il giocatore piace a tante squadre che hanno chiesto informazioni sul suo cartellino, c'è stata una manifestazione d'interesse della Juventus che già la scorsa estate ha trattato il giocatore - ha spiegato -. Moralmente c'è l'impegno di sederci per primi con loro, avranno la nostra preferenza". - Countdown peralla. L'annuncio arriva direttamente dal direttore generale dell'Atalanta,. "Il giocatore piace a tante squadre che hanno chiesto informazioni sul suo cartellino, c'è stata una manifestazione d'interesse della Juventus che già la scorsa estate ha trattato il giocatore - ha spiegato -. Moralmente c'è l'impegno di sederci per primi con loro,".

Niente da fare, dunque, per il Napoli, che nei giorni scorsi si era inserita nella trattativa, rovinando un po' i piani dei dirigenti bianconeri. Se la Juventus vorrà, dunque, Peluso presto potrebbe arrivare a Torino. "Non abbiamo problemi a discutere serenamente la situazione di Peluso con i bianconeri", ha precisato ancora Marino, lasciando intendere che l'affare si può fare senza problemi. Dopo l'infortunio di Chiellini, alla Juventus serve un rinforzo in difesa e il nome giusto potrebbe essere proprio quello di Peluso. Per chiudere la trattativa sembrano mancare solo i dettagli.



Ma Peluso non sembra l'unico con la valigia pronta a Bergamo. "Schelotto? E' un giocatore importantissimo per noi, ha dato tantissimo a questa squadra dal punto di vista tecnico e della forza atletica, non vorremmo privarci di lui, ma siamo una società pronta a cedere i giocatori davanti a offerte importanti per il club e per i calciatori stessi", ha concluso Marino.