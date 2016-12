Inter, Rocchi più vicino

foto SportMediaset Corinthians per Pato tiene vigile l'Inter che ora spera di poter aprire uno spiraglio per Paulinho. Il centrocampista costa 15 milioni, proprio la cifra che il club brasiliano sborserà per l'attaccante del Milan. Intanto i nerazzurri pensano sempre al vice Milito e, oltre a Borriello sul quale però bisogna convincere la Roma proprietaria del cartellino, spunta l'ipotesi Rocchi. Moratti verserebbe 300mila euro alla Lazio e il giocatore è pronto a firmare un contratto di sei mesi con l'opzione per l'anno successivo. L'investimento delper Pato tiene vigile l'Inter che ora spera di poter aprire uno spiraglio per. Il centrocampista costa 15 milioni, proprio la cifra che il club brasiliano sborserà per l'attaccante del Milan. Intanto i nerazzurri pensano sempre ale, oltre asul quale però bisogna convincere la Roma proprietaria del cartellino, spunta l'. Moratti verserebbealla Lazio e il giocatore è pronto a firmare un contratto di

"Rocchi all'Inter? E' inutile fare previsioni. Prima di tutto viene la Lazio", commenta così, Oscar Damiani, le voci sul suo assistito. Il procuratore del laziale si è incontrato con il presidente biancoceleste per parlare del futuro del giocatore: "Ho visto Lotito, perché ci troviamo in vacanza nella stessa località e ne abbiamo approfittato per per parlare del futuro di Rocchi - ha rivelato Damiani a Radio Manà Sport -. Decideremo a breve, per il bene della Lazio e di Tommaso". L'agente dell'attaccante ha precisato che non ci sono solo i nerazzurri sul giocatore: "Ci sono anche altre squadre, ma, come già detto, prima viene la Lazio".

GABRIELE CATTANEO