Mercato, Ronaldo rifiuta il rinnovo

12:10 - L'offerta del Real Madrid era chiara: prolungamento del contratto fino al 2018 con aumento dello stipendio a 15 milioni di euro a stagione. Eppure Cristiano Ronaldo ha detto no, la sua intenzione è quella di rispettare l'attuale scadenza del 2015, per poi cercarsi un'altra squadra. Ovviamente a Madrid non vogliono perderlo a costo zero e a fine anno potrebbero avviare le trattative per la cessione al Psg o al Manchester United.

La decisione del portoghese, come riporta As, sarebbe irrevocabile e segue mesi di tira e molla tra la società e il giocatore. Ronaldo non si sente tutelato dal club e pensa che le sue chance di vincere il Pallone d'oro, vera e propria ossessione, siano diminuite da quando è approdato al Real. L'attaccante portoghese vorrebbe tornare allo United del maestro Ferguson ma la l'operazione, visti i costi, è più alla portata del Paris Saint Germain. In questo modo Leonardo potrebbe centrare il doppio colpo Cristiano Ronaldo-Mourinho. Anche l'allenatore è ormai fuori dal progetto di Florentino Perez e aspira alla panchina parigina. In Francia non aspettano altro.