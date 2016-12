Milan-Santos: accordo per Robinho

foto SportMediaset Correlati Pato verso il Corinthians 09:23 - Adriano Galliani spera nel Santos. Dopo il bluff del Flamengo, Robinho potrebbe essere ceduto alla sua ex squadra. L'ad del Milan sembra aver trovato l'intesa con il club dello stato di San Paolo e si è lasciato scappare un "Ci credo...", a Globoesporte. Ora tocca all'attaccante brasiliano accordarsi con i bianconeri. Binho avrebbe chiesto 5 milioni di euro, troppi per le casse del Santos. La fumata bianca è ancora lontana. . Dopo il bluff del Flamengo,potrebbe essere ceduto alla sua ex squadra. L'ad del Milan sembra aver trovato l'intesa con il club dello stato di San Paolo e si è lasciato scappare un "Ci credo...", a Globoesporte. Ora tocca all'attaccante brasiliano accordarsi con i bianconeri. Binho avrebbe chiesto 5 milioni di euro, troppi per le casse del Santos. La fumata bianca è ancora lontana.

La volontà dei rossoneri è ormai chiara e limpida: cedere Robinho. Possibilmente al miglior offerente. Galliani è rimasto scottato dal Flamengo che era arrivato fino 10 milioni di euro, salvo poi ritirarsi. E ora spera fortemente nel Santos e ha lanciato una sorta di appello velato a Binho: cerca di trovare l'accordo per l'ingaggio. Ecco il nodo principale della questione. La prima richiesta del brasiliano è stata quella di 5 milioni di euro all'anno, ma il suo ex club non sembra essere intenzionato a sborsare una cifra simile, anche perché deve destinare parte del budget all'ingaggio di Montillo, centrocampista proveniente dal Cruzeiro.