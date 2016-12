Offerta dalla Russia: Messi dice no

foto SportMediaset Correlati Barça, con Messi fino al 2018

Ibra: "Io preferisco Iniesta" 19:40 - Il Mundo Deportivo sgancia la bomba: un club russo voleva Messi ed era disposto a tutto. Secondo il quotidiano catalano, questa squadra russa, di cui non si fa il nome, ha offerto 30 milioni di euro all'anno, per tre stagioni, al fenomeno argentino ed era pronta a pagare al Barcellona la clausola rescissoria della bellezza di 250 milioni di euro. La Pulce ha ascoltato la proposta, ma l'ha rifiutata. Infatti ha rinnovato fino al 2018 con i blaugrana. - Ilsgancia la bomba: un club russo volevaed era disposto a tutto. Secondo il quotidiano catalano, questa squadra russa, di cui non si fa il nome, ha offerto 30 milioni di euro all'anno, per tre stagioni, al fenomeno argentino ed era pronta a pagare al Barcellona la clausola rescissoria della bellezza di 250 milioni di euro. Laha ascoltato la proposta, ma l'ha rifiutata. Infatti ha rinnovato fino al 2018 con i blaugrana.

Pazzia allo stato puro, quella dei russi. Buon senso, quello di Leo Messi, che ha preferito continuare al Barcellona per proseguire sui palcoscenici più importanti, vincere ancora trofei con la "T" maiscola e confrontarsi con i migliori anche nel futuro più prossimo. La Pulce ha detto no a 90 milioni di euro, più (eventuali) premi. L'argentino ha anche dimostrato ancora una volta la sua correttezza, infatti, come scrive il Mundo Deportivo, non ha inserito questa offerta russa nella trattativa del rinnovo del contratto con Rossel. Avrebbe potuta metterla sul piatto per far lievitare il suo ingaggio con i blaugrana... Campione in campo e fuori.