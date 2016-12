Tottenham, Friedel fino al 2014

foto SportMediaset Ballotta e Zoff, capaci di scendere tra i pali anche oltre i 40 anni. E lo sanno bene anche i dirigenti del Tottenham, che hanno deciso di rinnovare il contratto fino al 2014 all'estremo difensore americano Brad Friedel, 41 anni suonati. L'annuncio dell'accordo è stato dato direttamente dal club su suo sito internet. Per Friedel si erano fatti avanti anche l'Aston Villa e il Blackburn Rovers. In porta la carta d'identità non conta. Lo sanno bene, capaci di scendere tra i pali anche oltre i 40 anni. E lo sanno bene anche i dirigenti del, che hanno deciso di rinnovare il contratto fino al 2014 all'estremo difensore americano, 41 anni suonati. L'annuncio dell'accordo è stato dato direttamente dal club su suo sito internet. Per Friedel si erano fatti avanti anche l'e il

Arrivato agli Spurs nel giugno 2011, il portiere 41enne si è dunque legato alla squadra fino al 2014, nonostante la perdita della maglia da titolare a favore di Lloris. Friedel, sbarcato in Premier League nel 1997 per approdare al Liverpool, ha collezionato in tutto 310 presenze nella massima divisione inglese.