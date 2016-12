"Robinho al Flamengo è possibile"

foto SportMediaset 18:27 - Dopo Ronaldinho, anche Robinho potrebbe percorrere lo stesso tragitto: dal Milan al Flamengo. A rivelarlo è Adriano Galliani, atterrato a Rio de Janeiro per trattare la cessione del brasiliano: "E' possibile, sì". L'ad rossonero, nelle prossime ore, incontrerà la dirigenza del Fla per Binho, che rivela: "Conoscete l'affetto che ho verso il Santos ma anche il Flamengo è un grande club. Ancora non ho deciso, ho un contratto con il Milan. Vedremo". - Dopo, anchepotrebbe percorrere lo stesso tragitto: dalal. A rivelarlo è, atterrato aper trattare la cessione del brasiliano: "E' possibile, sì". L'ad rossonero, nelle prossime ore, incontrerà la dirigenza del Fla per, che rivela: "Conoscete l'affetto che ho verso il Santos ma anche il Flamengo è un grande club. Ancora non ho deciso, ho un contratto con il Milan. Vedremo".

Robinho, dunque, non si sbilancia in attesa dell'esito dei colloqui tra Galliani e i due club: "Tutti sanno l’affetto che ho verso il Santos ma anche il Flamengo è un grande club - dice a Globoesporte -. La mia storia con il Santos la sanno tutti ma ancora non ho deciso nulla. Ho un contratto ancora in essere con il Milan, vedremo. A Milano sto bene e se andrò via ancora non lo so. Ripeto, ho un contratto ancora valido e il mio futuro è nelle mani di Dio".



Da un brasiliano all'altro, visto che nell'agenda di Galliani c'è anche un appuntamento con il presidente del Corinthians per discutere del futuro di Pato, sempre più vicino al ritorno in Brasile.