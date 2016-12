Il Gremio chiede Vargas al Napoli

foto SportMediaset 13:19 - Edu Vargas avrebbe i giorni contati al Napoli e il suo futuro potrebbe essere in Brasile. Stando a quanto riporta "Globoesporte", infatti, il Gremio avrebbe presentato al club di de Laurentiis un'offerta per ottenere in prestito il 23enne attaccante cileno. L'intenzione è quella di ingaggiare Vargas per un anno, versando nelle casse dei partenopei un milione di euro. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok e adesso l'ultima parola spetta al Napoli. avrebbe i giorni contati ale il suo futuro potrebbe essere in Brasile. Stando a quanto riporta "Globoesporte", infatti, ilavrebbe presentato al club di de Laurentiis un'offerta per ottenere in prestito il 23enne attaccante cileno. L'intenzione è quella di ingaggiare Vargas per un anno, versando nelle casse dei partenopei un milione di euro. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok e adesso l'ultima parola spetta al Napoli.

"Il ragazzo è interessato e se accetterà, l'operazione andrà in porto - ha conferma a Radio Gaucha il dirigente del Gremio, Omar Selaimen - . Esiste una trattativa, ma tra trattare e concludere c'è un percorso da fare". Dal Napoli massima disponibilità "ma ci hanno detto che prima devono trovare un sostituto. Non abbiamo fissato delle scadenze anche se ci siamo dati fino al 3 gennaio per chiudere e se sarà necessario voleremo anche in Italia per concludere l'operazione".