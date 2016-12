United: dopo Ferguson c'è Guardiola

foto SportMediaset 14:27 - Il Milan ha sondato il terreno, il City ci pensa da tempo e il Chelsea lo corteggia da mesi. Il futuro di Guardiola, però, potrebbe essere al Manchester United, dove raccoglierebbe il testimone di Alex Ferguson. Il manager scozzese, scrive il "Sun", questa settimana è volato a New York dove ha incontrato - per la terza volta negli ultimi tempi - l'ex tecnico del Barça. Secondo il tabloid inglese, lo United è in cima alle preferenze del catalano. - Ilha sondato il terreno, ilci pensa da tempo e illo corteggia da mesi. Il futuro di, però, potrebbe essere al, dove raccoglierebbe il testimone di. Il manager scozzese, scrive il "Sun", questa settimana è volato adove ha incontrato - per la terza volta negli ultimi tempi - l'ex tecnico del Barça. Secondo il tabloid inglese, lo United è in cima alle preferenze del catalano.

Ferguson, che a New York possiede un appartamento, è arrivato nella Grande Mela con la moglie Cathy per una mini vacanza pre natalizia. Il manager dei Red Devils, che il 31 dicembre compirà 71 anni e da 26 siede sulla panchina di Old Trafford, non ha ancora rivelato quali sono le sue intenzioni per la prossima stagione.



La stima, reciproca, tra Sir Alex e Guardiola, si è costruita negli anni e potrebbe favorire il passaggio di consegne. In corsa per il dopo Ferguson, da sempre, c'è anche Josè Mourinho, ma il portoghese non sarebbe gradito a una parte del club. In pole, dunque, c'è Pep, che dopo l'anno sabbatico non vede l'ora l'ora di rimettersi al lavoro.