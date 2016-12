"A breve trattiamo con Alex Del Piero"

foto SportMediaset 12:38 - I dubbi di Del Piero sul rinnovo del contratto con il Sydney FC non demoralizzano il club australiano, che ha annunciato che a breve partirà la trattativa per trattenere l'ex capitano della Juve oltre il 2014. "Abbiamo sempre pensato ad Alessandro Del Piero al Sydney con un progetto a lungo termine e questo è stato ribadito nell'incontro mensile del board che si è svolto all'inizio di questa settimana", ha detto il presidente Scott Barlow. - I dubbi disul rinnovo del contratto con ilnon demoralizzano il club australiano, che ha annunciato che a breve partirà la trattativa per trattenere l'ex capitano della Juve oltre il 2014. "Abbiamo sempre pensato ad Alessandro Del Piero al Sydney con un progetto a lungo termine e questo è stato ribadito nell'incontro mensile del board che si è svolto all'inizio di questa settimana", ha detto il presidente

Secondo le ultime voci Del Piero sarebbe rimasto deluso dalla squadra, ultima nella classifica dell'A-League australiana, e si parlerebbe già di un addio al Sydney Fc dell'ex Juve dopo una sola stagione. Ma il club, dal canto suo, non si scoraggia e punta sempre più su Alex. "Ci sono diversi dettagli ancora su cui lavorare con i manager di Alessandro per per quanto riguarda la prossima stagione - ha proseguito il numero uno del Sydney Barlow - e le trattative inizieranno nelle prossime settimane".