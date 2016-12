Drogba, sorpasso Milan

foto SportMediaset Correlati El Shaarawy: "A Roma per vincere" 17:25 - Non più solo la Juve su Didier Drogba, ora anche il Milan si è inserito nella trattativa per strappare l'attaccante ivoriano allo Shanghai Shenua. L'ipotesi Drogba in rossonero non è solamente un'azione di disturbo verso i bianconeri, soprattutto se Robinho e Pato faranno ritorno in Brasile. La strategia di Galliani è chiara: fare prima cassa con le cessioni e poi reinvestire su un grande campione e Drogba è ora in cima alla lista dell'ad rossonero. - Non più solo la Juve su, ora anche ilsi è inserito nella trattativa per strappare l'attaccante ivoriano allo Shanghai Shenua. L'ipotesi Drogba in rossonero non è solamente un'azione di disturbo verso i bianconeri, soprattutto se Robinho e Pato faranno ritorno in Brasile. La strategia di Galliani è chiara: fare primae poi reinvestire su un grande campione e Drogba è ora in cima alla lista dell'ad rossonero.

Natale a Rio e Santo Stefano al San Paolo. Non è un nuovo cinepanettone né il produttore è la Filmauro di De Laurentiis, ma è realtà con protagonista uno scatenato Adriano Galliani. Il suo programma prevede dopo Roma-Milan di sabato la partenza per il Brasile dove lunedi avrà il colloquio forse decisivo con il Flamengo di Rio de Janeiro per la cessione di Robinho. Il Santos non arriva alle cifre richieste dal club di via Turati mentre i rossoneri brasiliani possono toccare i 10 milioni di euro cifra voluta da Adraino Galliani.

A dire un'altra verità il Milan non vorrebbe privarsi del suo numero 7 ma ormai le intenzioni di Robinho sono chiare. Il 26 dicembre appuntamento con i dirigenti del Corinthians operà la cessione a titolo definitivo di Pato. La trattativa è avanzatissima e l'amministratore delegato rossonero si augura di chiudere anche questo delicato problema portando in cassa altri 13 milioni più di bonus. Insomma, a fine dicembre il Milan potrebbe essere più ricco di 25 milioni di euro. Da quel momento partirà la caccia all'attaccante. Il nome è già stato individuato. Si chiama Didier Drogba già contattato nei giorni scorsi. Il Milan rifletterà ma solo per questo campione dalla linea aurea voluta da Silvio Berlusconi, cioè quella di puntare solo sui giovani.

L'acquisto appare comunque difficile, il giocatore è disposto a scendere da 13 milioni annui a 10, dato che il Milan già cinque o sei sarebbe fuori dai parametri autoimposti dalla società è facile comprendere che per adesso Drogba rimane un obiettivo concerto ma lontano. Nel caso di fallimento della trattativa-Drogba, il Milan punterà su Balotelli ma operazione da sviluppare negli ultimi 10 giorni di mercato dopo aver valutato la situazione sulla quale sta lavorando Mino Raiola. Da scartare l'ipotesi mentre anche la pista Javier Pastore è stata già sondata ma potrebbe essere un opportunità anche questa di fine mercato e dunque non una priorità di oggi. Chiudiamo con la difesa: interessa Chiriches della Steaua, ma Galliani vorrebbe confermare i 5 difensori attuali. Anche per il centrocampo decisione a fine gennaio: se Muntari e Ambrosini accusassero qualche problema di ordine fisico. Altrimenti bene così.

CARLO PELLEGATTI