Sampdoria: esonerato Ciro Ferrara

Dopo quella di Cosmi a Siena è saltata un'altra panchina in Serie A: è quella di Ciro Ferrara alla Sampdoria. All'ex ct dell'Under 21 è stato fatale l'1-3 subìto a Catania, il secondo ko consecutivo dopo una leggera ripresa da un filotto di sconfitte. Il club blucerchiato ha ufficializzato l'esonero, annunciando anche che il suo posto sarà preso dall'ex viola, Delio Rossi. Accettate le dimissioni del ds Pasquale Sensibile, rimpiazzato da Carlo Osti.

La fiducia per Ferrara ormai era a tempo da diverse settimane e la pazienza è finita dopo l'1-3 in rimonta subìto, tra le polemiche del tecnico, a Catania. Insieme a Ferrara lasciano la Sampdoria anche Pasquale Sensibile, che paga la deludente campagna acquisti estiva, bis della difficile annata in Serie B, e Domenico Teti, coordinatore dell'area tecnica. Rossi e Osti saranno presentati martedì alle 14 al centro tecnico di Bogliasco.