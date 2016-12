Mercato Inter, caccia aperta al vice-Milito

- C'è chi lo vorrebbe giovane e chi invece lo preferirebbe con un certo bagaglio alle spalle. In casada diverse settimane si discute sule la lista dei papabili si sta stringendo, ma non troppo. Se sulla necessità della figura da "affiancare" all'argentino non vi è più alcun dubbio, restano delle perplessità sulla scelta. Si parla di, ma anche del ritorno di. Attenzione però alla sorpresa sudamericana.

La lacuna che Stramaccioni ha creduto di poter colmare col gioco corale, non è stata arginata. L'assenza di un giocatore in grado di sopperire all'eventuale giornata storta di Milito si è fatta sentire e il giovane Livaja, per quanto bene possa aver fatto in Europa League contro avversari modesti, non è ancora pronto per fare la prima punta dell'Inter in campionato. Serve un giocatore in grado di garantire gol pesanti, un Julio Ricardo Cruz per intenderci. Attaccante letale sottoporta ma disposto a fare diverse panchine da qui alla fine della stagione. Il problema però è sempre lo stesso: su chi puntare?

I primi movimenti, giusto a titolo informativo, hanno riguardato attaccanti di una certa esperienza che non stanno trovando spazio nelle rispettive squadre. Il più gettonato è Sergio Floccari della Lazio. Sull'ex Messina c'era il Napoli, ma le richieste di Lotito che sotto i 4-5 milioni di euro non scende, hanno incrinato la trattativa. Le difficoltà per l'Inter sarebbero le stesse e con il presidente della Lazio i tira e molla dei giocatori non funzionano, lo dimostrano i precedenti. L'alternativa più immediata sarebbe il ritorno di Pinilla dal Cagliari. L'attaccante cileno ha qualità e in condizioni fisiche ottimali ha dimostrato di trovare la porta con facilità.

La sorpresa però potrebbe arrivare direttamente dal Sudamerica. Più che sorpresa si parlerebbe di scommessa. L'obiettivo, nemmeno troppo nascosto, si chiama Facundo Ferreyra, attaccante classe 1991 del Velez Sarsfield e già nel giro delle nazionali minori argentine. In questa stagione con la maglia del Velez ha segnato 13 gol in 15 partite. Per diventare subito il vice-Milito però l'Inter dovrebbe pescare un jolly clamoroso.