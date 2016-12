Napoli, in difesa spunta Neto del Siena

Niente è però facile. Intanto perché fare mercato a gennaio è complicato di suo. Quindi perché la necessità del Napoli di trovare un difensore permette a chi vende di alzare l'asticella. Asticella che, nel caso di, è già alta di suo. Ma partiamo proprio dal giocatore dell'Udinese. Il centrale di Guidolin era nei piani dei partenopei già nella scorsa estate. Bussare alla porta dei Pozzo, però, significa anche sapere da subito di dover mettere mano al portafoglio senza sperare di strappare sconti. L'Udinese è una bottega costosa, difficile, dove comprare bene è spesso una mezza impresa. Di qui la virata decisa verso. Il difensore del Siena ha cominciato benissimo la stagione, è una delle rivelazioni di questo campionato e ha fin qui mostrato grande sicurezza e ottime qualità. Questo, ovviamente, è stato sufficiente ad attirare su di lui le attenzioni di molti altri club europei. Quindi? Quindi anche questa operazione è complicata niente male.

Come non bastasse, a Napoli tocca risolvere un altro paio di grane. La prima, cessione Donadel, potrebbe essere mandata in archivio piuttosto in fretta. Il centrocampista ex Fiorentina, che in azzurro non è mai esploso, ha estimatori qua e là e dovrebbe partire in prestito. Al suo posto, ma non per l'immediato, il club di de Laurentiis sta facendo più di un pensiero su Obiang, giovane di belle speranze della Samp che quest'anno non è riuscito a replicare la strepitosa stagione dello scorso campionato di B. L'alternativa è Nainggolan, altro giocatore che piace a parecchie squadre e che Cellino non regala di sicuro.

Infine l'attacco. I nomi sono sempre quelli e in cima alla lista c'è sempre Floccari anche se, scrive il Mattino, a questo punto anche Kozak potrebbe essere preso in considerazione. Per gli altri, da Immobile a Borriello siamo ai limiti della mission impossible. Vuoi vedere che alla fine Vargas non si muove dal Vesuvio?