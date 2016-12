Milan: l'Arsenal punta El Shaarawy

foto SportMediaset 12:37 - L'Arsenal vuole El Shaarawy ed è pronto a sferrare l'attacco già a gennaio. La notizia, proveniente dall'Inghilterra, è di quelle che fanno rumore, se non fosse che il Milan ha già blindato il giovane talento con un contratto fino al 2017 (a breve verrà prolungato fino al 2018). Tutto nasce dai complimenti di Wenger, che si è innamorato del giocatore e non ha escluso un'offerta: "Ho solo detto che amo il modo in cui gioca, ma non si sa mai...". - L'Arsenal vuoleed è pronto a sferrare l'attacco già a gennaio. La notizia, proveniente dall'è di quelle che fanno rumore, se non fosse che ilha già blindato il giovane talento con un contratto fino al(a breve verrà prolungato fino al 2018). Tutto nasce dai complimenti di, che si è innamorato del giocatore e non ha escluso un'offerta: "Ho solo detto che amo il modo in cui gioca, ma non si sa mai...".

Wenger è rimasto folgorato dall'avvio di stagione del Faraone, a segno 13 volte in campionato e 2 in Champions League. "E' molto mobile, molto tecnico e giovane. Il suo profilo si sposa perfettamente con il mio", ha detto il manger dei Gunners qualche giorno fa.



Secondo il portale on line britannico "Metro.uk", l'allenatore francese avrebbe pronta un'offerta già per il mercato di gennaio. L'Arsenal, infatti, è attualmente ottavo in Premier League e ha intenzione di tornare sul mercato per rinforzare la squadra. In ogni caso, qualsiasi offerta dovesse arrivare da Londra, una possibile cessione di El Shaarawy, oggi, ha tutte le sembianze della fantascienza.