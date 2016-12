Il Napoli ha scelto Silvestre

- La probabilissimacostringe ila muoversi sul mercato a caccia di difensori centrali. Nei giorni scorsi si era parlato della possibilità di trattare con. In cambio, però, i nerazzurri vogliono. In questa situazione - con cioè le squalifiche in arrivo - Mazzarri non può privarsi del suo difensore che, però, potrebbe lasciar partire a giugno in cambio di Silvestre subito.

Dentro uno, insomma, subito, perché necessario come l'aria. Fuori un altro, tra qualche mese, per accontentare giocatore e club, l'Inter, che si corteggiano da qualche tempo. Campagnaro è nel mirino dei nerazzurri che stavano tentando di strapparlo a Mazzarri già a gennaio. Le squalifiche di Cannavaro e Grava hanno però costretto Moratti a rivedere i propri piani perché, ovviamente, il Napoli non è disposto a trattare la cessione di un difensore in questo momento. Logico, quindi, che la questione sia stata rimandata a giugno quando, però, Campagnaro diventerebbe più che una trattativa una promessa.

Le basi su cui trattare sono infatti quelle di cui sopra: Silvestre, che l'Inter non ha valorizzato, passerebbe alla corte di Mazzarri immediatamente e colmerebbe il vuoto lasciato da Cannavaro. Campagnaro cercherebbe casa a Milano dalla prossima stagione. Il tutto senza dimenticare l'esigenza del Napoli di trovare anche un attaccante in grado di far rifiatare Cavani. Per il ruolo di vice-Matador, però, nelle ultime ore le trattative si sarebbero raffreddate mica male. Floccari, che sembrava l'uomo scelto da Mazzarri, si allontana. Bianchi, che piaceva e piace molto, potrebbe alla fine andare all'Inter a fare il vice-Milito. La cessione in prestito di Vargas, in più, sembra sempre meno probabile.