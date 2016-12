Juve, accordo con Drogba

Siamo, insomma, in dirittura d'arrivo, perché non è e non può essere un milione e mezzo a far saltare il banco di un affare che potrebbe cambiare parecchio la storia juventina di questa stagione. Drogba, nonostante qualche mesetto in Cina, è un giocatore di caratura internazionale che potrebbe dare alla formazione di Conte la spinta decisiva in Champions. L'ivoriano, però, partirebbe innanzitutto per la Coppa d'Africa, dove potrebbe recuperare lo stato di forma migliore dopo questo avvio di stagione morbido morbido.

Dopo si aggregherebbe al clan bianconero per riprovare a dare la caccia, da detentore, alla coppa dalle grandi orecchie. Di certo la trattativa procede e procede a passo spedito. Nei prossimi giorni si potrebbe chiudere e gennaio potrebbe essere semplicemente il mese dell'ufficialità. Nel frattempo Marotta lavora però anche per la difesa. Lucio lascerà i bianconeri e qualcuno, per ovvii motivi, dovrà entrare. Come già detto e ridetto, l'obiettivo principale è Peluso per cui la Juve cercherà di riaprire la trattativa interrotta l'estate scorsa con l'Atalanta.